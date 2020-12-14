السعودية ترحب بإزالة اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في جمهورية السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفًا هامًا في تاريخ السودان، وأساسًا لدعم استقراره وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الاثنين، تثمن حكومة المملكة جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون، مؤكدة أن المملكة انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان؛ ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق.



وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، رسميا أن واشنطن حذفت اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجته فيها عام 1993.



وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونجرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 ديسمبر».



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 19 أكتوبر الماضي سحب الخرطوم من اللائحة ورفع العقوبات المفروضة عليها والتي تعيق الاستثمارات الدولية.



والقرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن.