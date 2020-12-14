موسكو تبدأ فرز الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا للشروع بتلقيحها

شرعت السلطات الصحية في موسكو، اليوم الاثنين، بتسجيل فئات جديدة تصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للبدء في عمليات تطعيمها .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية أن الفئات الجديدة تشمل العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافية، وكذلك التجارة والخدمات البلدية .

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين إن " دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم اليوم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد (كوفيد-19) لمجموعات الخطر الجديدة ".

وكانت الأولوية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض ، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات.