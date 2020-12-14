المقاولون يجهز ثنائي الفريق لمواجهة دجلة في الدوري

يجهز عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، الثنائي لويس إدوارد ومحمد سمير، للمشاركة في مباراة وادي دجلة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان سمير قد تعرض لإصابة الشد في السمانة قبل أن يتعافى منه إلا أنه تم استبعاده من مباراة الزمالك الأولى في الدوري لعدم الجهازية.

فيما كان لويس إدوارد قد حصل على أجازة للسفر إلى بلاده قبل أن يعود إلى صفوف الفريق ويتم تجهيزه بدنياً خلال الفترة الحالية.

وكان المقاولون قد خسر فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.