المعاهد الأمريكية للصحة: الوباء قد يستمر إذا لم يتم تطعيم عدد كاف من الناس

قال الدكتور فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، إن 70% إلى 80% من الأمريكيين يحتاجون لأن يكونوا محصنون ضد الفيروس قبل أن "يستسلم ويختفي"، وذلك وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وقال كولينز لمذيع "NBC" شاك تود، الأحد، في برنامج "Meet the Press": "نعتقد أنه يمكننا الوصول إلى ه بحلول شهر يونيو أو نحو ذلك لما يقرب من 330 مليون أمريكي مهتمين بالحصول على هذا اللقاح".

وأضاف: "لكن إذا قام نصفهم فقط بذلك، فقد يستمر هذا الأمر بشكل متكرر".

وأشار كولينز إلى التعليقات التي أدلى بها الجنرال غوستاف بيرنا رئيس عملية راب سبيد أو السرعة الصاروخية لمواجهة فيروس كورونا، السبت، الذي قارن توزيع اللقاح بـ"دي داي".

وقال كولينز: "دعونا نجري تلك المقارنة. تذكر أن دي داي D-Day كان في يونيو 1944، ولم تنته الحرب حتى عام 1945. نحن في نفس المكان".

ويقصد بـ"دي داي" يوم إنزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، الذي يعتبر أكبر عملية غزو بحري في التاريخ.

وأضاف كولينز: "الأمر متروك لنا جميعًا، تمامًا كما فعلنا في الحرب العالمية الثانية، لنتعاون معًا ونقول إننا سنجتاز هذا الأمر، لكننا لم ننته بعد".

وأكد كولينز أنه على الأمريكيين مضاعفة كل ما يمكنهم فعله لإنقاذ الأرواح.

وتابع: "انظر إلى الأرواح التي فقدناها والمأساة الموجودة هناك، وإذا كانت لدينا فرصة لجعل هذه الأشهر القليلة المقبلة، التي لولاها يمكن أن تكون مظلمة حقًا، فقط أفضل قليلاً.. لماذا لا نفعل ذلك؟".

وقبل ساعات بدأت أمريكا أكبر حملة تطعيم بلقاح من إنتاج شركتي فايزر وبيونتيك، بعد الموافقة عليه من قبل هيئة الدواء والغذاء والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.