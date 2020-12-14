فنان نحت بريطاني يمنع من استخدام اللون الزهري في أعماله

منع فنان النحت البريطاني، ستيوارت سيمبل، فنان آخر يدعى أنيش كابور من استخدام اللون الوردي في أعماله، في واقعة غريبة من نوعها.

وحجب "سيمبل" اللون الوردي عن النحات مزدوج الجنسية "هندي- بريطاني"، ردًا على استحواذ الأخير على درجات من درجات اللون الأسود التي يستخدمها أغلب الفنانين في أعمالهم، ليضعهم في مأزق ويجعلهم خائفين من المساءلة القانونية إذا فكروا في استخدام اللون مثله.

وبدأت أزمة الألوان بين النحاتين، بأبرام كابور صفقة مع شركة بريطانية تدعى "نانو سيستم"؛ لتطوير صبغة سوداء لإنتاج لون قائم على تقنية الأنابيب النانونية الكربونية ليصبح بذلك هو الشخص الوحيد المسموح له باستخدام هذا اللون في أعماله الفنية، ومنع بفعل الصفقة أي فنان حول العالم من استخدام درجة اللون الأسود التي توصل لها بتطوير الصبغة مدى الحياة، والتي كانت متواجدة سابقًا ولكن دون التقنية التي لجأ لها لتعطي لونًا أكثر قتامة.

وبعد معرفة النحاتين عن الصفقة ومنعهم من استخدام درجة اللون الخاصة بكابور، قرر النحات البريطاني ستيوارت سيمبل فعل الأمر ذاته ولكن ليمنع الأول دون غيره من النحاتين من استخدام اللون الزهري في أي عمل من أعماله.

وبحسب مجلة "سميثسونيان" الأمريكية، فإن ما فعله سيمبل، كان الهدف منه الرد على صفقة كابور، واختار تطوير اللون الزهري لأن الآخر يستخدمه في العديد من أعماله.

وعرض سيمبل صبغته الزهرية التي تعد أكثر درجة زهري موجودة في العالم، للبيع لجميع النحاتين بسعر 5 دولار أمريكي، باستثناء كابور إلا إذا وافق على استخدام جميع الفنانين للون الأسود الخاص به وشرائه مثل غيره من الألوان، وحتى يضمن عدم وصول الزهري للنحات الثاني، أصر على أن يمضي المشترين على شرط، وهو عدم منح اللون إلى كابور وإلا سيتم ملاحقتهم قانونيا.