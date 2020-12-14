ارتفاع نسبة القمامة في ألمانيا خلال جائحة كورونا بـ6%

ارتفعت نسبة القمامة الناتجة عن الاستهلاك لدى الأسر في ألمانيا على نحو ملحوظ هذا العام خلال جائحة كورونا.

أظهر مسح أجراه الاتحاد الألماني لإدارة النفايات والمياه والمواد الخام بين الشركات العضوة فيه، أن كمية البلاستيك وعبوات التغليف الخفيفة الأخرى وكذلك الزجاج الذي تم جمعه هذا العام، ارتفع كل منها بنحو 6%.

وعزا الاتحاد ذلك إلى أن الناس في أوقات الجوائح يقل تناولهم للطعام خارج المنازل أو لا يذهبون للمطاعم مطلقا، ويشترون بدلا من ذلك المزيد من المواد الغذائية أو يحصلون عليها عن طريق خدمة التوصيل إلى منازل.

ويرى الاتحاد أن نتائج المسح دليلا على أن تجنب النفايات غير ممكن في زمن كورونا.