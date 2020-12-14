رئيس الوزراء الأردني يؤكد أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والصناعية التي تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.

وقال الخصاونة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين - إن الحكومة عازمة على تمكين الاستثمارات القائمة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين بما يحقق نقلة نوعية في هذا الإطار، مشيرا إلى استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة ترقى لطموح وتطلعات المستثمرين.

ووجه رئيس الوزراء الأردني بالبدء في وضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية بالمملكة إضافة إلى وضع خطة وآلية عمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.