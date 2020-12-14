حملات تموينية موسعة على الأسواق والمخابز في أجا بالدقهلية

شنت مديرية تموين أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، حملة على المخابز والأسواق، تحت إشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا.



وشارك في الحملة مديحة المنسي، وإسلام صبري، ووائل الطنطاوي، ومحمد حسين، مفتشي الإدارة، وأسفرت عن ضبط مخبز "ع.م.ح" بقرية جراح ينتج خبز ناقص الوزن.



كما تم تحرير محضر رقم ٥٤٥٩ لسنة٢٠٢٠ جنح أجا أمن دولة طوارئ، ضد "ع.م.ع" صاحب محل بقالة بقرية منية سمنود؛ لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر رقم ٥٤٦٠ ضد "ال.م.أ" صاحب مكتبة، ومحضر رقم ٥٤٦١ ضد "م.ف.م" صاحب مكتبة، ومحضر ٥٤٦٢ ضد "ع.ع.م" صاحب محل بقالة، ومحضر ٥٤٦٣ ضد "ب.س.ر" صاحب محل بقالة، ومحضر ٥٤٦٤ ضد "م.م.ج" صاحب محل عطارة ،وجميعهم بقرية منية سمنود؛ لعدم إعلانهم عن الأسعار للمواطنين، وتحرر محضر رقم ٢١٦٩٣ لسنة٢٠٢٠ جنح أجا ضد "م.م.ع" صاحب محل بيع دواجن بذات القرية؛ لممارسة نشاط بدون ترخيص، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد عبد الحميد الصيرفي مدير مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.