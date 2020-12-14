 روسيا: محاولات أمريكا اتهام موسكو بهجمات القرصنة لا أساس لها من الصحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: محاولات أمريكا اتهام موسكو بهجمات القرصنة لا أساس لها من الصحة


نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 10:56 ص

علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية على موقع وزارة الخزانة الأمريكية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، بأنها أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

 

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا رسميا قالت فيه: "تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أمريكية مختلفة اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأمريكية وآخرها موقع وزارة الخزانة وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تماما".

 

 

وأفادت وكالة أخبارية دولية بأن موقع وزارة الخزانة الأمريكية تعرض لاختراق سيبراني ناجح على يد مجموعة من القراصنة الإلكترونيين تدعمهم حكومة أجنبية.

 

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة في الولايات المتحدة قولها "إن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات".

 

ونقلت الوكالة عن جون أوليوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، قوله "إن حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف".

 


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