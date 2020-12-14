أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران ستقف أمام كل الضغوط وستعود إلى التزاماتها اذا عاد الطرف الاخر لتعهداته بموجب الاتفاق النووي، حسبما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.



وخلال مؤتمر صحفي بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية اليوم الاثنين، أوضح روحاني: "أن حرب ترامب الاقتصادية هُزمت والعالم بأسره يعترف بذلك، والنقطة الأخرى هي أن العالم كله يضغط على الولايات المتحدة حتى تعود إلى الاتفاق النووي".



وأضاف روحاني: "لم نسمح بالقضاء على الاتفاق النووي، حيث كان هدف ترامب الأساسي تدمير الاتفاق إلا أنه فشل بذلك أيضاً، وبذلنا جهودنا لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة ليقوم بدوره المناسب في البلاد".



وأردف الرئيس الإيراني قائلا: "إن الاتفاق النووي صمد بوجه ترامب وهو منهك، وفضح الولايات المتحدة وترامب ثلاث مرات في الأمم المتحدة".



ومضى روحاني قائلا :"إن إنهاء العقوبات يعني أن الشعب قد نال إحدى حقوقه المحقة، وإنهاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يعني توقف الإرهاب الاقتصادي والجريمة. يجب كسر العقوبات، ويجب على الولايات المتحدة أن تعود إلى الالتزامات التي تعهدت بها سابقاً، وإذا عاد الجميع إلى التزاماتهم ، فسنعود إلى التزاماتنا".



وتابع الرئيس الإيراني قائلا: "بدأنا خفض التزاماتنا في آيار/مايو 2019 على خمس مراحل وأعلنا للطرف الآخر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعد تهتم بأي قيود على الأنشطة النووية، وفي المرحلة الخامسة أعلنت أننا خفضنا التزاماتنا وقلت بصراحة أنه لن يكون هناك اي تعهد آخر بشأن التخصيب".



وبخصوص طلب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وألمانيا وفرنسا إعادة النظر في الاتفاق النووي، قال روحاني: "لم أسمع منهم أنه يجب أن يكون لدينا اتفاق آخر. هذا كان كلام ترامب. لنفرض وجود هذا الكلام، نحن لن نقبل أي شروط مسبقة. الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض وقد تم التفاوض عليه بالسابق ويجب تنفيذه".



وأضاف روحاني: "برنامجنا الصاروخي أو القضايا الإقليمية لا علاقة لها بالاتفاق النووي. وفي ذلك الوقت جرى طرح هذه الأمور وأعلنا أنه لا يمكن التفاوض حولها".