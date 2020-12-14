 أسعار النفط ترتفع وسط أنباء عن انفجار بميناء جدة والتفاؤل بلقاحات كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 14 ديسمبر 2020 6:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

أسعار النفط ترتفع وسط أنباء عن انفجار بميناء جدة والتفاؤل بلقاحات كورونا

النفط - ارشيفية
النفط - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 5:03 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 5:04 م
سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات اليوم الاثنين وسط الأنباء الإيجابية عن التوسع في توزيع لقاحات كورونا.

كما ساهمت التقارير التي أفادت بوقوع انفجار بناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية في ارتفاع أسعار النفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير بمقدار 61ر0 دولار، بنسبة 3ر1%، إلى 18ر47 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت60ر0 دولار أو بنسبة 2ر1% إلى 57ر50 دولار للبرميل.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة الماضي الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك