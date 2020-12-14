أسعار النفط ترتفع وسط أنباء عن انفجار بميناء جدة والتفاؤل بلقاحات كورونا

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات اليوم الاثنين وسط الأنباء الإيجابية عن التوسع في توزيع لقاحات كورونا.



كما ساهمت التقارير التي أفادت بوقوع انفجار بناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية في ارتفاع أسعار النفط الخام.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير بمقدار 61ر0 دولار، بنسبة 3ر1%، إلى 18ر47 دولار للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت60ر0 دولار أو بنسبة 2ر1% إلى 57ر50 دولار للبرميل.



ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة الماضي الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.