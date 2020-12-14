تنمية المشروعات يوفر التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتشجيع المواطنين وأصحاب مشروعات النقل والأجرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز لما فيه من توفير نقدي لهم بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة فإن جهاز تنمية المشروعات مستمر في تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لمساعدتهم في تحويل سياراتهم، إذ يقوم بخطة طموحة بالتعاون مع وزارة البترول لتحويل عدد 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات المقبلة بالتنسيق مع شركتي كارجاس وغازتك.

وأوضحت نيفين جامع، أن مختلف أجهزة الدولة تقوم بتنفيذ منظومة متكاملة لمساعدة المواطنين للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلا من الوقود السائل، إذ يقدم جهاز تنمية المشروعات من خلال شركتي كارجاس وغازتك قروضا ميسرة وفترات سداد مناسبة لمساعدة المواطنين في تحويل سياراتهم سواء كانوا من أصحاب السيارات الخاصة أو أصحاب سيارات الأجرة والميكروباص الأمر الذي لن يمثل عبئا على المواطن فى ضوء التوفير الذي سيستفيد منه نتيجة انخفاض سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود السائل، إذ ستنخفض نفقات التشغيل إلى النصف تقريبا.

كما أشارت إلى الخطة التي تنفذها الدولة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة عدد محطات التموين ومراكز الصيانة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير سيارات مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات المتخصصة.

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، أن المواطن الذي يرغب في تحويل سيارته يمكنه التوجه إلى المحطات التابعة لشركتى كار جاس وغازتك للبدء في إجراءات التحويل حيث يمكنه سداد المقابل على فترات مناسبة تصل إلى خمس سنوات.

وأكد رأفت عباس، أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا المشروع بالإضافة إلى التوفير النقدي الذي سيحققه من خلال عملية التحويل سيمكنه الحفاظ على كفاءة موتور السيارة، إذ أن العمل بالغاز الطبيعي لا يؤثر سلبا على كفاءة الموتور وخاصة في حالة اتباع الإجراءات والارشادات التي يتلقاها أثناء إجراء التحويل فضلا عن الاستفادة من خدمات الصيانة المتميزة التي تقدمها شركتي كار جاس وغازتك.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات، قد أتاح تمويلا قدره 242 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 45678 سيارة "أجرة ونقل وخاصة" بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك.