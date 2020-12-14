دبلوماسي أوروبي يتحدث عن مسار ضيق للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بعد الاستماع إلى إفادة من كبير مفاوضي الاتحاد لملف البريكست ميشيل بارنييه، إنه قد يمكن رؤية "مسار ضيق" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا، إذا ما تمكن المفاوضون من تجاوز العقبات المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أنه رغم التقييمات العامة المتشائمة من جانب قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد "كان هناك بعض التقدم" في الأيام القليلة الماضية.

ولفت الدبلوماسي إلى أنه لا تزال هناك بعض "الفجوات الكبيرة" في القضايا الأبرز أمام التوصل لأي اتفاق، وهي مصايد الأسماك والحوكمة والمنافسة.

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنوا أمس الاتفاق على تمديد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري بينهما بشأن مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية يناير الماضي، لكنها ستبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الجديد، فإنه من الممكن معاودة فرض رسوم جمركية مرتفعة وعراقيل تجارية أخرى على بريطانيا.