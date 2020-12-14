قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن «بذور الفوضى والفتنة والتمرد وعدم الاستقرار أصبحت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن «الأمريكان في مأزق، حيث أن الفوضى يمكن أن تعود بالبلاد سنوات للوراء».

وتابع أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد المحكمة العليا والإعلام ويعتبر أن الانتخابات الأمريكية سُرقت وزُوّرت، كما تشهد أمريكا مظاهرات عنيفة مناهضة للرئيس المنتخب جو بايدن».

واستكمل: «ترامب اللي انتوا شايفينه ده كان عندنا في مصر بس اسمه مرسي والإخوان، رفض إرادة الشعب ولم يحترمها، وربنا أنقذنا، وأمريكا تعيش الآن في هذا المأزق».

