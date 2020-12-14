الرعاية الصحية بالدنمارك تطلب من الحكومة مد تعليق تقديم الرعاية الطبية غير الضرورية

حث قطاع الرعاية الصحية بالدنمارك، الحكومة على تمديد تعليق المواعيد النهائية لتقديم الرعاية الطبية غير الضرورية، في الوقت الذي تعج فيه المستشفيات بالمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء عن صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية.

ويشار إلى أن السلطات الدنماركية علقت سياسة خاصة بالرعاية الطبية المكفولة، حتى الأول من يناير المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة اليومية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عن المنظمات التي تمثل موظفي قطاع الرعاية الصحية في البلاد، أن هناك عددا كبيرا من مرضى (كوفيد-19)، ما يعيق استئناف الإجراءات الطبية غير الطارئة، بحسب ما أوردته "بلومبرج" اليوم الاثنين.

وكانت الدنمارك أعلنت يوم الاثنين الماضي، فرض إجراءات إغلاق جديدة في معظم أنحاء البلاد، تشمل إغلاق جزئي للمدارس، في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إن الإغلاق الذي بدأ في التاسع من ديسمبر الجاري، يشمل المطاعم والحانات ودور العرض في كوبنهاجن والمناطق التي تسجل معدلات عدوى مقلقة، كما سوف يتم إلغاء الفعاليات الرياضية في الأماكن المفتوحة.

ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى الثالث من يناير المقبل.