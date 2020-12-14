أفادت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، إن تركيا قررت زيادة سعر بيع البنزين للمستهلكين بمقدار 0.17 ليرة لكل لتر.



وأشارت وكالة أنباء الأناضول التركية إلى أن الزيادة الاصلية في سعر البيع كانت تبلغ 0.21 ليرة لكل لتر لكن تم تطبيق ما يسمى "المقياس المنزلق"، والذي يتيح تعويض الزيادة في السعر بخفض في ضريبة الاستهلاك الخاصة إذا ارتفع سعر البيع إلى مستوى معين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه تم تفعيل آلية "المقياس المنزلق" في أسعار البنزين لأول مرة خلال العام الحالي.



في الوقت نفسه ارتفع سعر الديزل (السولار) بمقدار 0.15 ليرة لكل لتر لكن هذه الزيادة تم تعويضها بخفض في ضريبة الاستهلاك الخاصة.



وبعد الزيادة أصبح متوسط سعر البنزين في مدينة اسطنبول التركية حوالي 7.26 ليرة.