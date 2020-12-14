 تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى أربعة آلاف و237 حالة - بوابة الشروق
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تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى أربعة آلاف و237 حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 8:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 8:31 ص

 أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أربعة الآف و237 حالة بعد تسجيل 28 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن الإصابات الجديدة تضمنت حالة من المجتمع المحلي وبقية الحالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي.
وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى ثلاثة الآف و 874 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 192 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

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