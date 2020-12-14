تعافي قطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للاستشارات المالية والاقتصادية اليوم الاثنين نمو قطاع التشييد في أيرلندا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر بفضل تعافي الطلبيات الجديدة في القطاع.

وارتفع مؤشر أولستر بنك لمديري مشتريات قطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي إلى 5ر53 نقطة مقابل 6ر48 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، ليصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس 2019.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأظهر المسح تركز التعافي بشكل عام في قطاع التشييد السكني، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للقطاع السكني للشهر الثاني على التوالي في حين استقر مؤشر نشاط قطاع المشروعات التجارية دون تغيير، وسجل قطاع مشروعات الهندسة المدنية انكماشا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بأعلى وتيرة له منذ نيسان/أبريل 2019، وسجل المؤشر الفرعي لتوقعات الأعمال خلال الـ 12 شهرا المقبلة أعلى مستوى له منذ آذار/مارس الماضي قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستمر ارتفاع مؤشر التوظيف في قطاع التشييد للشهر الثاني على التوالي مسجلا أعلى زيادة له منذ 10 أشهر.

واستمر ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل، وبوتيرة أعلى من المتوسط. كما تسجيل ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الصلب والأخشاب، في حين أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.