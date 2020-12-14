قومي المرأة يهنئ محمود صقر لاختياره عضوا بالمجلس الأعلى للعلوم

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عضو لجنة البحث العلمي بالمجلس، لاختياره عضوا بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن فخرها وسعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن الدكتور محمود صقر يعد نموذجًا أكاديميًا ناجحًا ومتميزًا له العديد من الإسهامات في مجال البحث العلمي، متمنية له المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق.



وشغل صقر العديد من المناصب القيادية بمنظومة البحث العلمي منها مدير مشروع (الطريق إلى نوبل)، ورئيس شعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث، ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق، والمدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية منذ مايو 2012، وعلى المستوى الإقليمي يشغل منصب الأمين العام لرابطة التقانات الحيوية باتحاد مجالس البحث العلمي العربية.