موسكو: عودة 417 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 417 لاجئا (منهم 125 امرأة و213 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.



وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.



وأضاف المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق، ومدينة درعا، وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 16 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.