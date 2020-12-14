 فيديو.. الكهرباء: مصر ستصبح مركزا للطاقة الشمسية والمتجددة قريبا - بوابة الشروق
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فيديو.. الكهرباء: مصر ستصبح مركزا للطاقة الشمسية والمتجددة قريبا

نور رشوان
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 12:09 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 12:09 م

جدد الدكتورة أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الدولة على التوسع في مجال استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة.

وقال حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، صباح الاثنين، إن هناك توجها للدولة المصرية للاعتماد على الطاقات النظيفة ومن بينها الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أصبح عالميًا.

وأضاف أن مصر ستصبح مركزًا للطاقة الشمسية والمتجددة قريبًا، مشيرًا إلى أن الخطة التي تم وضعها تستهدف التوسع في الطاقة المتجددة لتصل إلى نحو 42% من الطاقات المنتجة، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن يساهم التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة في تصدير مصر للكهرباء، وتشجيع المستثمرين على توجيه المزيد من الاستثمارات لمصر.

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