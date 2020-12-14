لا يتوقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن ينهار الاقتصاد كما حدث في الربيع الماضي، على الرغم من الإغلاق الصارم المقرر تطبيقه اعتبارا من بعد غد الأربعاء لاحتواء جائحة كورونا.

وقال ألتماير في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الإثنين: "أنا متأكد نسبيا من أننا لن نشهد ركودا هذه المرة كما حدث في ربيع هذا العام... إذا تصرفنا بحكمة، فمن الممكن أن نحافظ على الجوهر الاقتصادي للبلاد مرة أخرى".

وأوضح ألتماير أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إجراءات الدعم، مؤكدا ضرورة التحلي بالشجاعة عند اتخاذ القرارت الخاصة بوقف أو مواصلة تمديد القيود.

واعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، سيتم إغلاق الحياة العامة والخاصة في ألمانيا بشكل جذري. وخلال الفترة من من 16 ديسمبر حتى 10 يناير على الأقل، سيُجرى إغلاق تجارة التجزئة باستثناء محلات الاحتياجات اليومية.

ومع ذلك، قال ألتماير إن إحدى النقاط المضيئة هي أن معظم المصانع استمرت مؤخرا في العمل - على مارس الماضي، عندما تعطلت العديد من سلاسل التوريد، وقال: "آمل أن نتمكن في هذه الموجة الثانية من الحيلولة دون حدوث جمود اقتصادي كامل".

وذكر ألتماير أنه طالما ارتفع عدد الإصابات بنفس القوة التي ارتفع بها في الماضي، فلن يكون بالمقدور احتواء الجائحة بدون إجراءات حكومية، محذرا من وعد المواطنين بأنه سيكون هناك تخفيف في الإجراءات اعتبارا من الشهر المقبل، موضحا أن لا أحد بمقدوره الالتزام بمثل هذه الوعود.