وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني بعد إصابته بكورونا

الأكثر قراءة
صاحب مبادرة زواج التجربة: لا نحدد مدة للعلاقة.. والعقد شرعي على سنة الله ورسوله
إحالة الإخواني حسن البرنس للجنايات بتهمة كسب 3.5 مليون جنيه بشكل غير مشروع
مصدر بمصر للطيران: الرحلات مع الكويت ستقتصر على إجلاء المصريين
بالفيديو.. مذيعة تونسية تصاب بألم مفاجئ على الهواء
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت مملكة إسواتيني، الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، أن رئيس حكومتها، أمبروز دلاميني، فارق الحياة.
وحسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، من قليل، توفي دلاميني بعد أربعة أسابيع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.