 وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني بعد إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني بعد إصابته بكورونا

أمبروز دلاميني
أمبروز دلاميني
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 12:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 12:46 ص

أعلنت مملكة إسواتيني، الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، أن رئيس حكومتها، أمبروز دلاميني، فارق الحياة.

وحسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، من قليل، توفي دلاميني بعد أربعة أسابيع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

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