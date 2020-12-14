وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني بعد إصابته بكورونا

أعلنت مملكة إسواتيني، الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، أن رئيس حكومتها، أمبروز دلاميني، فارق الحياة.

وحسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، من قليل، توفي دلاميني بعد أربعة أسابيع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.