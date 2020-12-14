أوليفر ريك: على فيردر بريمن الاعتماد على لاعبيه الشبان بشكل أكبر

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نادى أوليفر ريك حارس المرمى السابق لفريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، النادي بالمزيد من الثقة والاعتماد على عناصره الشابة.

وقال أوليفر ريك /55 عاما/ المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كاس الأمم الأوروبية عام 1996، في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" اليوم الاثنين، إن هناك "ما يكفي من اللاعبين الشبان في النادي، ويستحقون الفرصة في البوندسليجا (الدوري الألماني)، لكن لا يحصلون على وقت للمشاركة."

وأضاف :"عندما أرى يوهانس إيجشتاين المعار إلى لينز (النمساوي) متألقا ويسجل بشكل منتظم، أجد أن الكفاءات متوفرة بالفعل. وعليكم فقط أن تستيقظوا."

ويحتل فيردر بريمن حاليا المركز الثالث عشر في البوندسليجا، بعد مرور 11 مرحلة من المسابقة.

ولعب ريك لفريق فيردر بريمن بين عامي 1985 و1998، وتوج مع الفريق خلال تلك الفترة بلقب الدوري مرتين ولقب كأس ألمانيا مرتين.

وأنهى ريك مسيرته الاحترافية في عام 2004 مع فريق شالكه، ويعمل حاليا في التدريب.