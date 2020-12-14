سموحة يستضيف غزل المحلة في ختام الجولة الأولى من الدوري

تختتم اليوم، الإثنين، منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، موسم 2020-2021، بمواجهة العائد مجددًا للدوري، فريق غزل المحلة، أمام مستضيفه سموحة، في السابعة والنصف مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية.

وتمثل مباراة اليوم، الظهور الأول، لفريق غزل المحلة في الدوري الممتاز بعد غياب منذ أربعة أعوام.

وتكمن صعوبة المباراة في رغبة كلا الطرفين في انتزاع النقاط الثلاث فالمحلة بقيادة خالد عيد يأمل في تحقيق ضربة البداية السعيدة والتأكيد على أن «الفلاحين» عائد لاستعادة أمجاده ولن يكون ضيف شرف، وفى المقابل يأمل سموحة الذي أنهى الموسم الماضي في مركز متقدم في حجز مقعده مبكرًا بين الكبار.

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق أول فوز في المسابقة ضمن خطة إنهاء الموسم بالمربع الذهبي بعد النتائج المتميزة التي حققها مع الفريق السكندري منذ توليه المسئولية خلفاً لحمادة صدقي.

ودخل سموحة معسكرا مغلقا في إطار الاستعداد للمباراة، واستعان أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، بمباراة وادي دجلة وغزل المحلة الودية، ويأمل فريق الأمواج الزرقاء في حصد النقاط الثلاث بعد التعاقد مع أكثر من صفقة قوية.

من جانبه يبحث خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، عن الظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، ليبعث برسالة قوية للمنافسين، مفادها أن الفريق لن يكون ضيف شرف في المسابقة.

واستعد المحلة للمباراة والموسم الجديد بخوض العديد من المباريات الودية، من بينها وادي دجلة، طلائع الجيش، سبورتنج السكندري ودعم صفوفه بـ10 لاعبين.