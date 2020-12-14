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فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 1:29 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 1:29 م

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 28 حالة وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وشفاء 2145 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة إن هناك 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 حالة تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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