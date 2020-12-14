فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 28 حالة وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وشفاء 2145 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة إن هناك 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 حالة تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.