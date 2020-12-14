البرلمان العربي يشارك في ندوة افتراضية حول دور البرلمانيين في التكيف مع تغير المناخ

شارك البرلمان العربي في ندوة افتراضية بعنوان "التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية: ما هو دور البرلمانيين؟" التي عقدت بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج التكيف في المرتفعات التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبالتعاون مع جامعة جنيف ومعهد ستوكهولم للبيئة.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم بأن مشاركته ممثلا بالسيدة ناعمة عبدالله الشرهان عضو البرلمان العربي في أعمال هذه الندوة يأتي انطلاقا من الدور الذي يجب أن تقوم به البرلمانات في ضمان التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية الخاصة بتغير المناخ.

وفي مداخلة لها أمام الندوة ، استعرضت الشرهان التحديات والفرص التي يمكن أن تساعد البرلمانات في لعب دور أكثر فاعلية في مواءمة وإضافة الطابع المؤسسي فيما يتعلق بالمناخ والحد من مخاطر الكوارث.

وقالت إن البرلمان العربي يدعو إلى أهمية تطوير البنية التحتية في الجبال لتستوعب تغير المناخ وتقلل من تأثيره، فضلا عن تطوير شبكة الطرق في الجبال، لما سيكون لذلك من تأثير كبير في معالجة هذه المشكلة.

وشددت على أن البرلمان العربي يؤكد أهمية تبادل الممارسات الجيدة بين البرلمانات، مع الاهتمام بقدرتها على المشاركة في تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ والحد من مخاطر الكوارث، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

واستهدفت الندوة زيادة الوعي والمعرفة بأهمية تعزيز التنمية المستدامة للمناطق الجبلية والحفاظ على النظم الإيكولوجية الجبلية، ومناقشة الروابط بين استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ وأهداف الحد من مخاطر الكوارث، مع التركيز على أهمية واحتياجات المناطق الجبلية.