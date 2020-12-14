شعب بلغاريا بين فكي كورونا وتلوث الهواء

وجد شعب بلغاريا نفسه في مأزق حقيقي مع بداية موسم الضباب نهاية نوفمبر تزامنا مع استمرار جائحة كورونا، إذ يحمل الضباب الذي تمنعه الجبال وبرودة الجو من التلاشي في السماء، الكثير من الأدخنة والأتربة الملوثة في وقت أكد فيه العلماء تأثير التلوث السلبي على الحالات المصابة بالفيروس المستجد.

ويقول أخصائي أمراض الرئة أليكزاندر سميتشيف لفرانس برس، إنه ليست ثمة عضو للإنسان لا يتأثر بتلوث الهواء، مضيفا أنه كثيرا ماتوافقت معدلات التلوث العالية ومعدلات الوفيات بكورونا بنفس المدن، مشيرا إلى حصيلة وفيات قاربت الألف خلال أسبوع واحد تزامنا مع بدء موسم الضباب على العاصمة البلغارية صوفيا.

وصنف مركز سويس آى كيو إير، صوفيا نهاية نوفمبر كأسوأ عاصمة عالميا من حيث تلوث الهواء، بينما قامت اللجنة الأوروبية بنفس الوقت بشكوى الحكومة البلغارية لمحكمة العدل الأوروبية لتقصيرها في الحد من التلوث.

وعن مساوئ التلوث التي لا تختلف كثيرا عن مساوئ الوباء، يقول جورج بافلوف أحد سكان صوفيا، إنه كثيرا ما ارتدى الكمامة الطبية لسنين قبل الوباء لمجرد تمشية كلبه في جو مليء بالتلوث، بينما تقول إينا هيرسوفينا إنها ترتدي الكمامة باستمرار لحماية نفسها من التلوث بجانب حماية نفسها من الفيروس المستجد.

وذكرت وزارة البيئة البلغارية، أنه نهاية نوفمبر الماضي تخطت معدلات جزيئات الغبار المستويات المقبولة عالميا 4 مرات.

وقال سميتشيف، إن جزيئات الغبار بإمكانها المساهمة بزيادة نشر كورونا نظرا لالتصاق الفيروس بأسطح الغبار الذي يتنفسه الأهالي.

ويذكر أن بلغاريا تسجل نحو 18 ألف حالة وفاة سنويا بسبب تلوث الهواء الذي يزداد كل شتاء بسبب اعتماد الكثيرين على حرق الأخشاب والبلاستيك من أجل التدفئة، بنفس الوقت الذي يعمل فيه طقس بلغاريا البارد وطبيعتها الجبلية علي حبس الهواء الملوث بالقرب من الأهالي.