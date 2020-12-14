علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الشائعات التي تتداولها قنوات الإخوان حول تدخل الجيش في التعليم، قائلًا: «الجيش مؤسسة عظيمة لا علاقة لها بهذا ولن تضيع دقيقة في ذلك».

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الأحد، إنه «لا صحة لهذه الشائعات من قريب أو بعيد»، معلقًا: «إذا كانوا مهتمين بينا يبقى نجاح عظيم والتعليم مضايقهم للدرجة دي».

ولفت إلى أن الشائعات تستهدف إيقاف حركة التعليم في مصر، مضيفًا: «نمشي ورا هواهم ولا نثبت لهم أننا نستطيع استكمال العملية التعليمية؟ وأولادنا الـ23 مليون حرام يخسروا سنة دراسية من عمرهم».

وذكر وزير التعليم أن هناك من يحارب من أجل إيقاف عجلة تقدم التعليم المصري والاقتصاد، مختتمًا: «نسير بشكل جيد حتى الأسبوع التاسع، وهناك مصادر للتعلم في المدرسة والمنزل، وتوقف العملية التعليمية لن يحدث».