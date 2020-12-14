واشنطن تفرض عقوبات على هيئة الصناعات العسكرية في تركيا

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أعلنت أمريكا عقوبات على تركيا. واستهدفت العقوبات الأمريكية إدارة مؤسسة الصناعات العسكرية ورئيسها إسماعيل دمير.

واستبق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإعلان عن العقوبات بتصريحات جديدة بخصوص العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده،وفقا لقناة "العربية.نت".

وعبر الرئيس التركي عن "انزعاجه" من إجراءات أمريكية وأوروبية لفرض عقوبات على تركيا. وقال: "كنا نتوقع من الناتو الدعم وليس فرض عقوبات".

وأكد أردوغان أن "فرض عقوبات على تركيا لن يمنعها من الدفاع عن حقوقها".

وتحسباً لعقوبات منتظرة، دعا أردوغان الأتراك لتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية.

وقال إن تركيا تتوقع من الولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي أن تدعمها لا أن تفرض عليها عقوبات لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)، مضيفاً أنه يشعر بانزعاج إزاء مضي واشنطن قدماً في عملية فرض العقوبات.

ومرّر الكونجرس الأمريكي قانون ميزانية وزارة الدفاع، الذي تضمّن بنداً يجيز فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.