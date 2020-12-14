إغلاق أكثر من 70 ألف شركة في إيطاليا بسبب جائحة كورونا

أفاد مسح للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء بإغلاق ما يقرب من 73 ألف شركة في البلاد منذ جائحة كورونا.



وأوضح المعهد، في بيان، أن هذا الرقم يمثل نحو 7% من إجمالي مليون شركة شملها المسح بين نهاية أكتوبر ومطلع نوفمبر.



ومن المتوقع أن تعاود نحو 55 ألف شركة العمل في المستقبل، بينما تم إغلاق 17500 أخرى- من بينها خمسة آلاف مطعم- للأبد.



وإلى جانب هذه الشركات، فإن هناك 700 ألف أخرى تعمل بشكل طبيعي، و 244 ألف تعمل بشكل جزئي.



ووفقا للمسح، فإن 85% من الشركات المغلقة هي مؤسسات صغيرة توظف أقل من تسعة أشخاص- وتشمل عادة المراكز الرياضية والفنادق الصغيرة ومتاجر البيع بالتجزئة ومحلات المراهنات.



وأظهر المسح أن أكثر من ثلثي الأعمال تكبدت خسائر على أساس سنوي في الفترة من يونيو إلى أكتوبر، وتوقع 5ر61% من الشركات تسجيل المزيد من الخسائر في ديسمبر إلى فبراير.



واستفادت نحو 42% من الشركات من الخطط الحكومية لمنح إجازات للموظفين، مقابل 70% في مايو، عندما كانت إيطاليا تحت الإغلاق الكامل.



وإيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا. وقد سجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، أكثر من 8ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا ونحو 64 ألفا و500 حالة وفاة.