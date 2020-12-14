أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تلقي طلبات مبادرة "التصالح حياة"، والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، على أن تتوفر معايير الاستحقاق لكي تتكفل المؤسسة بدفع قيمة التصالح.

وتأتي المعايير كالتالي:

- أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية، وهم (الأكثر احتياجاً– محدودي الدخل من أهالي السجناء- ذوي الاحتياجات الخاصة– المرأة المعيلة والمطلقات– العمالة غير المنتظمة– العاطلين عن العمل– مصابي الحروب والحوادث– كبار السن).

- عدم وجود أى ممتلكات أخرى لدى طالب التصالح (عقار– أرض- رصيد بالبنك– محال تجارية– سيارة).

- أن يكون طالب التصالح متعثرًا في دفع رسوم طلب التصالح، جدية الدفع 25% من إجمالي قيمة المصالحة، وسداد قيمة المصالحة أو سداد المقدم والتقسيط.

- أن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.

- أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

وأضاف نور الدين أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة على 3 مراحل، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة صناع الخير، وسيتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجية بمدينة كفر الشيخ بمبنى مجلس المدينة

وأوضح أنه تم تحديد يوم الثلاثاء لتقديم المستحقين من أهالي كفر الشيخ وقلين وسيدى غازي ومسير والرياض، ويوم الأربعاء لأهالي مراكز البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم وبيلا والحامول، ويوم الخميس لأهالي سيدى سالم ودسوق وفوة ومطوبس، مؤكداً اتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.