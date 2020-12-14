وزير الاقتصاد الألماني يرحب بزيادة الاتحاد الأوروبي لأهداف المناخ

رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بالزيادة المقررة في أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ لعام 2030.

وقال ألتماير اليوم الاثنين، قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن هذه خطوة مهمة على الطريق إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، وأضاف: "مع وجود أهداف واضحة طويلة الأجل، لدينا الآن فرصة فريدة لتعزيز حماية المناخ والتوفيق بينه وبين الاقتصاد."

وقررت قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة زيادة أهداف المناخ بشكل كبير لعام 2030. ومن المخطط الآن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل مقارنة بمستواها عام 1990. وكانت الخطط السابقة ترمي إلى خفض بنسبة 40%.

وقال ألتماير: "يمكننا تأمين وظائف وتوفير أخرى جديدة من خلال الاستثمار في الابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة الحديثة"، مؤكدا ضرورة التركيز بشكل أكبر على كفاءة الطاقة، وكذلك زيادة استخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة في جميع القطاعات. كما دعا ألتماير إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الأوروبية، وهو ما سيكون محور محادثات وزراء الطاقة والاقتصاد اليوم.