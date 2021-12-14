 الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لودية سموحة - بوابة الشروق
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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لودية سموحة

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 2:37 م

استأنف فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي؛ فيما خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المكثفة في الجيم مع بداية المران.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة ضمن فقرات المران التي حددها الجهاز الفني.

ويواجه الأهلي فريق سموحة في الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي يوم ٢٢ ديسمبر في السوبر الإفريقي.


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