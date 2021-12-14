الأكثر قراءة
مجاهد: اللائحة حسمت أزمة الحضري مع مدرب الأردن
رفعت - احتضنه الأهلي بعدما أبكاه الزمالك.. وضاع عليه الانضمام لإشبيلية
بعد كشف تفاصيل التسريبات المفبركة.. ننشر اعترافات منتحل صفة اللواء فاروق القاضي
واقعة التسريبات المفبركة.. اعترافات المتهم بالتواصل مع الإخواني عبدالله الشريف: نصب عليا في الفلوس
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
نعملالم أحدد موقفي حتى الآن
النتـائـج
تصويت
يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ويلتقي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة، أن يجتمع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات.