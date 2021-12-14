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يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ويلتقي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة، أن يجتمع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات.