 اليوم.. الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 10:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

اليوم.. الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 10:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 10:07 ص

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ويلتقي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة، أن يجتمع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك