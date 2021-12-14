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وزيرة الصناعة: طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة المقبلة

نيفين جامع
نيفين جامع
محمد المهم
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:38 ص

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه من المستهدف طرح ٦ مجمعات صناعية خلال الفترة المقبلة، من إجمالي ١٧ مجمعا صناعيا، تم طرح ١١ منها خلال الفترة الماضية يوجد أغلبهم في صعيد مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، للعام الثالث على التوالي، لمناقشة القضايا التمنوية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات.

وأضافت جامع، أن المجمعات الصناعية تهدف إلى تسهيل الأعمال على المستثمرين، حيث يتم توفير مناطق للخدمات بهذه المجمعات، فضلا عن مناطق للتسويق وفروع للبنوك العاملة.

كما أوضحت جامع، أن المجمعات تساعد على سهولة الحصول على تراخيص صناعية، حيث أن هذه المجمعات تم إنشاؤها وفق اشتراطات ومعايير بيئية، فضلا عن تحديد الأنشطة للعمل.


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