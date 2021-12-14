بريطانيا تعتزم تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات

تعتزم بريطانيا، السماح بحصول الاطفال من سن الخامسة على اللقاحات المضادة لكورونا، في وقت ينتشر فيه المتحور الجديد "أوميكرون".



وقال وي شين ليم، من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، إن اللجنة تناقش إمكانية تطعيم الأطفال من سن الخامسة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وأوضح وي شين ليم، أن اللجنة تنتظر الموافقة على اللقاحات من قبل هيئة تنظيم الصحة في بريطانيا، الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.



وقال وي شين ليم، عند سؤاله حول ما إضا كانت اللجنة ستتخذ فرار تطعيم الأطفال من سن الخامسة، قبل عيد الميلاد: "أعتقد ذلك، نحاول ونسعى لإسراع الحصل على الموافقة".



وتوقع العلماء أن تواجه بريطانيا موجة واسعة من انتشار الإصابات بالمتحور أوميكرون في يناير المقبل في ظل عدم فرض قيود إضافية.



وقال العلماء إن عدد الوفيات من المتحور بحلول نهاية أبريل القادم قد يتراوح بين 25,000 إلى 75,000 اعتماداً على أداء اللقاحات في مواجهته.



لكن العلماء المسؤولين عن الدراسة قالوا إنه لا يزال هناك بعض الغموض الذي يكتنف عملية وضع نماذج الدراسة.



وقالوا إنه قد تكون هناك حاجة لفرض إجراءات أشد صرامة في أسوأ السيناريوهات لمنع امتلاء المستشفيات بالمرضى على نحو يفوق قدرتها على الاستيعاب.