نجحت مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، بالمملكة العربية السعودية، في القبض على شخص يروج للمخدرات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مخالفته لنظام أمن الحدود، وذلك باستدراجه عن طريق الهاتف، بحجة شراء مواد مخدرة منه.

ونقلًا عن وسائل إعلام، أظهر المقطع رجل أمن في إحدى الدوريات الأمنية الليلية وهو يتحدث عن طريق الهاتف مع مروج المخدرات، بغرض استدراجه، متظاهرًا بأنه يريد شراء مخدرات منه.

وفور توجه الدورية الأمنية إلى مكان اختباء مروج المخدرات الذى تم تحديده، سارع المروج بالهرب في محاولة للفرار من الدورية الأمنية، غير أن رجال الدورية طاردوه ولاحقوه حتى نجحوا في إلقاء القبض عليه وضبطه.

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات، أن الشخص الموقوف، ينتمي إلى الجنسية الإثيوبية، وأنهم ضبطوا في حوزته 13 قرصًا من مخدر «الإمفيتامين» وزجاجتين من المشروبات الممنوعة، وقطعتين من الحشيش، بالإضافة إلى سـلاح أبيض، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية بعد إيقافه.





