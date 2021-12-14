تستضيف مصر ممثلة في البريد المصري اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها الأربعين بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري - في تصريحات له اليوم - "إن الاجتماعات هذا العام تحمل أهمية خاصة حيث إنها تتمتع بمشاركة رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية من 15 دولة، وتهدف إلى تنسيق كافة المواقف العربية تجاه جميع القضايا والقرارات والتوصيات التي اتخذها المؤتمر ال(27) للاتحاد البريدي العالمي شهر أغسطس الماضي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، بالإضافة إلى مناقشة نتائج اجتماعات مجلسي الإدارة والاستثمار التي عقدت في العاصمة السويسرية برن شهر نوفمبر الماضي وعلى رأسها إصلاح الاتحاد والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة التشغيلية في القطاع البريدي.

وأضاف أن الاجتماعات ستشمل أيضا مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الإدارات البريدية العربية المشاركة لتحقيق الترابط والتكامل فيما بينها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن استضافة البريد المصري لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد تؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات.

جدير بالذكر أن مصر ممثلة في البريد المصري تترأس الدورة الحالية لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد.