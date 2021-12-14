قتيل في معركة بالأسلحة النارية في كشمير الهندية

قال مسؤولان إن القوات الهندية قتلت مسلحاً في معركة بالأسلحة النارية في منطقة جامو وكشمير الخاضة لسيطرة الحكومة الاتحادية، في وقت يتصاعد فيه العنف في المنطقة التي يدور حولها صراع منذ عقود بين الهند وباكستان.

وقال مسؤول في الشرطة إن القتال بين قوات الأمن الهندية والمسلحين اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة سورانكوت التي يعتقد أن مجموعة مسلحين تتحصن داخلها، وفقا لوكالة رويترز.

وفي مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير، قالت الشرطة إن شرطياً كان على متن حافلة هاجمها مسلحون أمس الإثنين، لفظ أنفاسه متأثراً بجراحه ليرتفع عدد قتلى الهجوم إلى ثلاثة.

وأطلق المسلحون النار على الحافلة على مشارف مدينة سريناجار، ما أسفر عن إصابة 16.

وقال قائد شرطة وادي كشمير أمس الاثنين، إن الهجوم نفذه مسلحون من جماعة جيش محمد التي تنطلق من باكستان.

ودأبت الهند على اتهام باكستان بدعم التمرد المسلح في كشمير، وتنفي باكستان التهمة وتقول إنها تدعم معنوياً ودبلوماسياً سكان كشمير من أجل تقرير مصيرهم.