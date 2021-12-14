البيان الختامي للقمة الخليجية: نرفض اعتداءات الحوثيين على السعودية

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ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، البيان الختامي لقمة دول المجلس بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكّد الحجرف، مساء الثلاثاء، رفض اعتداءات الحوثيين على السعودية، ودعم جهود مجلس الأمن لحل الأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاث.

وأشار الأمين العام، إلىل دعم جهود الموفد الأممي للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

ودعا طرفي اتفاق الرياض (الحكومة الشرعية - المجلس الانتقالي الجنوبي) للالتزام بالاتفاق ودعم جهود الحكومة نحو ممارسة مهامها بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق المحررة.

في شأن آخر، شدّد على أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات دولية مع إيران، وأهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع ملف إيران النووي.

إلى ذلك، أكّد الحجرف أهمية وسيادة وحدة الأراضي العراقية، وإدانة محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي.