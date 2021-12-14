بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستعدان لتمديد المحادثات حول أيرلندا الشمالية إلى 2022

تستعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمديد أجل مفاوضاتهما حول مستقبل أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى عام 2022، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى التوصل إلى حل وسط من شأنه تجنب نشوب حرب تجارية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يجري ديفيد فروست وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، محادثات افتراضية مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش مرتين تقريبا هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يعلنا أن محادثاتهما ستستمر حتى العام الجديد، وفقا لشخصين مطلعين على مجريات الأمور ، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما.

ويعتبر قرار مواصلة المحادثات علامة أخرى على حدوث انخفاض في حدة التوتر في الآونة الأخيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي،بعد أن بدا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين أن بريطانيا قد تعلق اتفاق بريكست بشأن أيرلندا الشمالية.

وهددت المملكة المتحدة مرارا بأنه سيكون لها ما يبرر تفعيل ما تسمى بالمادة 16 - ،التى تسمح بتعليق أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية -بيد أنها لم تنفذ تهديدها بعد.