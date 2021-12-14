 قرار جمهوري بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية - بوابة الشروق
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قرار جمهوري بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:44 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.


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