قرار جمهوري بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.