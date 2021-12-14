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عرضت فضائية «TeN» مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، جامعة كفر الشيخ؛ وذلك للقاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، جامعة كفر الشيخ وذلك للقاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس السيسي، بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ.