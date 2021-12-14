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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسي جامعة كفر الشيخ

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 2:36 م

عرضت فضائية «TeN» مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، جامعة كفر الشيخ؛ وذلك للقاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، جامعة كفر الشيخ وذلك للقاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس السيسي، بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ.

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