أمريكا تعد الدول الآسيوية ببنية تحتية أفضل لمواجهة الصين

تعهدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بتأسيس بنية تحتية ذات جودة عالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لمواجهة مشروعات الصين العالمية الطموحة لبناء الطرق ومحطات الطاقة والسكك الحديدية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن دول المنطقة اضطرت إلى قبول صفقات سيئة لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية، وذلك في إشارة واضحة إلى "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.

وقال بلينكين في خطاب ألقاه بجامعة إندونيسيا أثناء زيارة إلى البلاد تستغرق يومين: "نسمع مخاوف متزايدة من جانب مسؤولين حكوميين، وفي الصناعة، والمجتمعات العمالية، بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بشأن ما يحدث عندما لا يتم إنشاء البنية التحتية على نحو صحيح".

وأوضح أن ذلك يشمل المشاريع الممنوحة من خلال عقود غامضة، وتدفق العمالة الأجنبية على حساب القوى العاملة المحلية، وفخاخ الديون.

وأضاف: "سنعمل مع دول المنطقة لتقديم بنية تحتية عالية الجودة وعالية المعايير، يستحقها المواطنون".

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان أبرمت هذا الأسبوع صفقة مع ولايات ميكرونيسيا المتحدة، وهي دولة جزيرة في المحيط الهادئ، لمد كابل جديد تحت سطح البحر، لتحسين الاتصال بالإنترنت.