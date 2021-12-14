فرنسا تمنح موريتانيا 13 مليون يورو لدعم العملية التنموية

وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو ووزير المياه والصرف الصحي، محمد الحسن ولد بوخريص، مع السفير الفرنسي في نواكشوط روبير مولي، مساء الإثنين اتفاقية منحة لتمويل مشروعات لتعظيم الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد الموريتانية أن إجمالي التمويل الحالي لهذا المشروع حوالي 13 مليون يورو، مضيفا أن المشروع يهدف للحد من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في محافظتي الحوضين شرقي البلاد عن طريق تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الولوج إلى المياه المخصصة للزراعة وللتنمية الحيوانية من خلال زيادة المساحات المزروعة التي تعتمد على الري.

وأضاف أن الاتفاقية التي تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية، هبة بمبلغ 13 مليون يورو، تمت تعبئتها ضمن تحالف الساحل.