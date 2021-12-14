الصين تطبق قواعد جديدة لاستيراد الغذاء رغم اضطرات سلاسل الإمداد

تبدأ الصين بداية من يناير المقبل، تطبيق القواعد الجديدة لاستيراد المواد الغذائية رغم مطالبة شركائها التجاريين وبينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتأجيل التطبيق، بدعوى أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى زيادة اضطراب سلاسل التوريد والإمداد في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الجمارك الصينية، أنه اعتباراً من بداية العام الجديد ستخضع المواد الغذائية الواردة إلى الصين لاشتراطات جديدة للتسجيل، والفحص، والبيانات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتشمل هذه القواعد التي كشفت في أبريل الماضي، مجموعة واسعة من السلع بدءاً من الزيوت النباتية، وحتى أغذية الرضع.

ودعا دبلوماسيون من سبع دول بينها أستراليا، واليابان، وسويسرا، وكندا الصين إلى تأجيل تطبيق هذه القواعد 18 شهراً على الأقل بدعوى الغموض في كيفية تطبيقها حتى الآن.

وأضافوا أن الفشل في الالتزام بالقواعد الجديدة سيؤدي إلى تأخير كبير ومكلف في التوريد، ويهدد باضطراب سلاسل توريد الغذاء العالمية في الوقت الذي يعاني فيه العالم بالفعل من اختناقات في الشحن بسبب جائحة كورونا.