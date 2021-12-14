الحكومة البريطانية: لا نخطط لمزيد من القيود خلال احتفالات الكريسماس

قال وزير العدل البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لا تعتزم فرض المزيد من القيود خلال الفترة المقبلة المتزامنة مع احتفالات الكريسماس.

وقال راب نائب رئيس الوزراء، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أنه على الحكومة أن تتخذ توجها متناسبا ومتوازنا، وأنه يمكن للمواطنين التمتع بالأعياد إلا أنه شجعهم على الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، مشددا على أهمية الحصول على جواز سفر كورونا.

وتابع أنه يوجد عدد كبير من المرضى بالمستشفيات جراء إصابتهم بمتحور أوميكرون، وأن البلاد تعزز من قدراتها لتتمكن من تقديم الجرعات التنشيطية للقاح لجميع الراغبين، مشيرا إلى حصول أكثر من 40% من البالغين على جرعات تنشيطية بالفعل.