 كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر للخارج لشهر آخر حتى 13 يناير المقبل - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر للخارج لشهر آخر حتى 13 يناير المقبل

سول - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 10:01 ص

مددت كوريا الجنوبية، تحذيرها الخاص بشأن السفر إلى الخارج لمدة شهر آخر بسبب انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا عالميا.

ونصحت وزارة الخارجية الكورية، في بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية، المواطنين الكوريين بإلغاء أو تأجيل الرحلات غير الضرورية للخارج حتى يوم 13 يناير المقبل، مع مطالبة المقيمين في الخارج باتخاذ إجراءات وقائية لمنع التعرض للفيروس مثل الامتناع عن حضور الأحداث واسعة النطاق، وتم فرض تحذير السفر لأول مرة في مارس وتم تمديده شهريا، حيث تكافح العديد من الدول مع تفشي سلالات مختلفة من كورونا.

وذكرت الوزارة أنها تخطط لمراجعة التحول التدريجي لجميع إرشادات السفر الخاصة إلى نظام تحذير لكل دولة، اعتمادا على نطاق تفشي المرض ومعدل التطعيم في الدول الأجنبية والتقدم في استشارات فقاعة السفر.


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