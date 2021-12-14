ألمانيا تنتقد الفيتو الروسي ضد قرار يعتبر تغير المناخ تهديدا للأمن الدولي

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، استخدام روسيا حق النقض "فيتو" لعرقلة قرار من مجلس الأمن الدولي يعتبر أزمة المناخ تهديدا للأمن الدولي.

وعلى هامش مؤتمر لنزع التسلح النووي في العاصمة السويدية ستوكهولم، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الثلاثاء: "هذا أمر مؤسف للغاية لأننا نرى في كل أنحاء العالم ونرى في أوروبا مقدار القوة التي تؤجج بها أزمة المناخ الصراعات".

وأضافت مرشحة الخضر السابقة لمنصب المستشار أن مجلس الأمن تولى النظر في قضية أزمة المناخ لأن "لها تأثيرات مطلقة ذات صلة بالأمن ولأنها تعمل كمحرك وبالذات في المناطق الهشة بالفعل".

ووعدت بيربوك، بأن تعمل بلادها بكل قوة على إدراج هذه القضية على رأس جدول أعمال الصيغ الدولية المختلفة وفي هيئات الأمم المتحدة وفي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكانت روسيا استخدمت أمس الاثنين، حقق النقض ضد مشروع القرار المقدم من أيرلندا والنيجر بهذا الخصوص، وكان من الممكن أن يصبح هذا القرار هو أول قرار أممي يربط بين أزمة المناخ والصراعات والأزمات في العالم. وكانت الصين امتنعت عن التصويت على مشروع القرار.